天基協議安排會議將延期至2023年8月28日下午6時舉辦。景程協議安排會議將延期至2023年8月28日下午7時舉辦。香港恒大A類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午8時舉辦。

A類債權人的開曼群島恒大協議安排會議將延至2023年8月28日下午8時45分舉辦。香港恒大C類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午9時30分舉辦。C類債權人的開曼群島恒大協議安排會議將延期至2023年8月28日下午10時15分舉辦。