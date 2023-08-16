天基協議安排會議將延期至2023年8月28日下午6時舉辦。景程協議安排會議將延期至2023年8月28日下午7時舉辦。香港恒大A類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午8時舉辦。
A類債權人的開曼群島恒大協議安排會議將延至2023年8月28日下午8時45分舉辦。香港恒大C類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午9時30分舉辦。C類債權人的開曼群島恒大協議安排會議將延期至2023年8月28日下午10時15分舉辦。
中國恒大16日晚宣布，為讓恒大協議安排下的債權人有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響，決定延期並重新召開恒大協議安排會議，日期從本月23日延至28日。
天基協議安排會議將延期至2023年8月28日下午6時舉辦。景程協議安排會議將延期至2023年8月28日下午7時舉辦。香港恒大A類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午8時舉辦。
A類債權人的開曼群島恒大協議安排會議將延至2023年8月28日下午8時45分舉辦。香港恒大C類協議安排會議將延期至2023年8月28日下午9時30分舉辦。C類債權人的開曼群島恒大協議安排會議將延期至2023年8月28日下午10時15分舉辦。
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