國民黨立法委員參選人游淑慧今（16）日晚間上節目，接受「館長」陳之漢專訪，提到立法委員賴品妤其父賴勁麟所涉入的雲豹能源爭議，游淑慧質疑賴勁麟沒有利益迴避，在立法委員任內推動制定獎勵再生能源條例，卸任之後馬上轉任綠電企業的董事長，「用我通過的法律來買我的電」，酸民進黨都「藏富於民」，藏富於「民」進黨。

游淑慧指出，先前雲豹能源發了一份新聞稿，內容解釋為何找賴勁麟當董事長，稱是因為他有專業，因為賴勁麟在擔任立委期間，提案推動獎勵再生能源條例，推一個法案要跟民間買綠電，「結果卸任立委後馬上去當綠電的董事長，剛好用自己通過的法律來買自己的電」。

「檢調根本應該以這份新聞稿展開調查」，游淑慧直言此舉根本是自己肥自己，公務人員都有旋轉門；她說，若有人從交通局長的位子退休，幾年內不能到交通相關的公司敘職，那為什麼立法委員沒有，「我先訂好一個產業的規則，接著我就去這個產業呼風喚雨，可以這樣嗎？」

游淑慧也說，昨天才跟同僚提到這事，覺得很奇怪，賴品妤說他爸爸在雲豹能源占股只有1％，所以不是自家公司，但這樣就更奇怪，「不是你們家的公司，那甚麼可以拿別人的公司捐給民進黨新潮流系」，如果那是自己的家族企業，要捐錢給誰都可以，結果只佔1％，還好意思捐給賴品妤自己，這樣可以嗎？

提到雲豹能源，游淑慧也提出質疑，為何雲豹能源底下可以成立這麼多子公司，且有10家公司的登記地址與雲豹能源相同，這麼多家公司塞在一塊不會太擠嗎？

對此游淑慧則提出3種可能，第一種是全部公司的人馬可能都是同一批；第二是用來轉包，雖然雲豹能源可能只占股1％，但雲豹能源若標到標案，下面要找小標，「如果這些公司都是我，那錢不就一層一層轉下去」。

游淑慧說，第三則是標案大隊，如果只有一家雲豹能源投標，那這樣就會一目了然，容易被查，但若分散投標，且全國業務也打散處裡，就會需要很多分身，而且所有公司都是在2016年之後成立，是在民進黨上台執政的年份。