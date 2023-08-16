中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅16日在昆明應約會見到大陸出席「中國－南亞博覽會」的尼泊爾副總統亞達夫。亞達夫強調，將繼續堅定奉行一中政策，堅守政治承諾，絕不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。

亞達夫表示，尼中是親密夥伴，各領域交往密切，戰略合作內涵豐富，互信水準持續提升。尼泊爾永遠銘記中國大陸政府和人民對尼的支持幫助和深厚情誼，對尼中關係未來充滿信心。尼方始終將對華關係作為外交政策優先方向，將繼續堅定奉行一中政策，堅守政治承諾，絕不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。

亞達夫指出，期待共同落實好2019年尼中領導人歷史性互訪重要成果，將跨喜馬拉雅立體互聯互通網路打造為兩國人民友誼的世紀橋梁，提升尼中經貿合作多樣性，加快疫後復甦。希望中方繼續為尼農產品輸華提供便利。

王毅讚賞亞達夫重申一中原則和鄭重承諾尼領土不會被任何反華勢力利用，肯定尼泊爾朝野各界一貫堅持對華友好、尊重中方核心利益，表示中尼是山水相連的友好鄰邦，兩國始終相互尊重、相互支持，團結協作、互利共贏。

中方珍視中尼傳統友誼，將繼續堅定支持尼維護主權安全和發展利益，走符合自身國情的發展道路。願同尼方一道，推動構建面向發展與繁榮的世代友好戰略合作夥伴關係。

雙方要持續推進跨喜馬拉雅立體互聯互通網路建設，高品質共建「一帶一路」，加快跨境鐵路的可行性研究，助力尼泊爾發展振興。歡迎尼方同中國大陸毗鄰地方加強交流合作。感謝尼泊爾作為此次南博會主題國，為博覽會成功作出積極貢獻。歡迎尼更多特色優質產品進入中方市場，將鼓勵中方企業赴尼投資興業。