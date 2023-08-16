電影「大賣空」（The Big Short）主角原型、準確預測2008年美國房市崩潰的投資人柏瑞又出手放空，押注超過16億美元（約新台幣510.85億元），賭華爾街股市會崩盤。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國證券管理委員會（SEC）14日公布的文件，柏瑞（Michael Burry）看跌標準普爾500指數（S&P 500）與那斯達克100指數（Nasdaq 100）。

他的「Scion資產管理」（Scion Asset Management）基金買進價值8.66億美元的標普500指數ETF賣權，以及7.39億美元的那指100指數ETF賣權。

根據相關文件，柏瑞運用其投資組合的9成以上來押注股市下行。

但柏瑞對於今年的股市會跌還是會漲，似乎舉棋不定。今年1月他呼籲推特（Twitter，現改名為X）的140萬粉絲「賣出」，3月底卻改口寫道：「我說賣出是錯的。」

標準普爾500指數與那斯達克100指數今年迄今各漲了將近16%和38%。

另外，柏瑞的基金也出售第一共和銀行（First Republic Bank）等數家美國地區性銀行的持股，並在今年第2季賣掉中國電商巨頭京東集團、阿里巴巴的股票。

柏瑞在2000年中期以押注房市崩盤聞名，並因2008年次貸危機、多家大型金融實體倒閉而大賺一筆。

美國作家路易斯（Michael Lewis）在他的暢銷書「大賣空：祕密布局，等待時機」（The Big Short: Inside the Doomsday Machine）中記錄此事，事件後來又被翻拍成電影，由克里斯汀貝爾（Christian Bale）飾演柏瑞。