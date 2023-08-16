有惡鄰真的很折騰人，為了阻止這些人在深夜播放超大聲音樂，或者任何打斷你寧靜時光的噪音，大家絕對都想破頭。美國有一名男子因為手不了鄰居太吵，因為她經常在半夜的「奇怪時段」發出大聲的「啪啪聲」，打亂了他的睡眠，當他採取行動後卻不小心介入外遇事件，從此好眠。

據《紐約郵報》（New York Post）16日報導，神奇的，這名苦主發現他鄰居的伴侶實際上是一名已婚男子，怎麼會是女生的聲音呢？他在深夜的奇怪時段拜訪她。所以，這名男子決定親自介入，對他的鄰居情人進行一些調查，最終成功在社群網路上找到了他的妻子。

他在美國熱門論壇Reddit上發了一篇文中表示：「我要先聲明，這麼做不算是『對的』，但我毫不後悔。我樓上的女鄰居與1名已婚男子有著長達4個月的外遇。我原本可能不會在意，但因為這是一段外遇，他在深夜的奇怪時段趁著我們入睡時造訪，並且他們做愛的聲音很大聲（我聽得很清楚），這喚醒了我並阻止我入睡。我怎麼知道這是一段外遇呢？他從未過夜，而他的車上有嬰兒汽車座椅。」

「稍微說明一下，我之前就曾與樓上的鄰居有糾紛。她會在星期一晚上舉辦派對，凌晨2點才下班回家，還會大聲通話。她已經40歲了，卻和20歲的年輕人開派對，有婚外情，過著十分不成熟的生活。我曾試著像正常人一樣與她談論我所擔心的事，但她毫不在乎，我只好找管委會介入來制止派對。我很討厭她。」

「所以，我決定更深入地了解這位神秘男子。我查了車牌號碼，找到了地址，搜索了該地址並找到了一個名字。然後，我通過一些社群網路媒體偷偷看了這名男子和他妻子的資料。我建了一個臨時帳號，給那名妻子發了關於婚外情的訊息。幾週過去了，我再也沒看見他，而我的睡眠品質大有改善。」

在留言中，人們讚揚這名男子的行動，他們說他對男子的妻子做了正確的事，因為她現在知道了她丈夫的出軌行為。有人說：「你幫了那位太太一個大忙，」另一個則補充說：「你的做法是對的，該死的外遇男，」還有第3個寫道：「出軌者很可惡，你做對了事。」