茵聲父親節幫家裡客廳換了台冷氣。（Swissvita薇佳提供）

茵聲日前受邀代言醫美保養品，提到父親節，她開心表示，這次父親節幫爸爸換了家裡客廳的冷氣，原本的老冷氣太耗電了，變頻冷氣更節能省電環保，希望給家人更舒適的生活空間，也算圓了一個小小心願。

因為從前剛出道的時候收入不是很好，有一年，茵聲只勉強擠得出車錢回家看爸爸，爸爸是很傳統的父親，心疼女兒嘴上也不說，只是默默拿了8千塊給女兒，茵聲回憶當時手上握著這8千塊秒爆淚，感受到爸爸濃濃的父愛，心想有天自己如果能賺錢了，一定要好好孝順爸媽，要讓家裡的生活更好。

這次父親節，茵聲也分享有帶爸爸去吃他最愛吃的澎湃海鮮大餐，至於爸媽過節的禮物，茵聲說爸爸跟媽媽都是很務實派的個性，所以無論茵聲送什麼他們其實都很開心，現在茵聲都選擇包紅包給他們，數字大小爸媽其實沒有很在意，重要的是女兒的心意，以及能跟全家團圓的溫馨。

提起和閨蜜瑤瑤的共同愛好－美食，茵聲表示自己跟瑤瑤都特別喜歡吃燒肉、火鍋 、日本料理 ，也會勇於嘗試吃異國料理。閨蜜相約都是去盡情享受美食，兩人可以幾乎每天約吃同一家火鍋，吃到老闆都認識變超熟客那種程度，而且兩人連沾醬口味都很相近，還有閨蜜調料專屬配方。

此外，感情超好的茵聲和瑤瑤還相約「老了要住一起」典型閨蜜計劃，希望以後一起去買地、蓋房子，互相照顧，至於地點在哪裡，茵聲大笑說自己是想定居在台北以外的城市。