台灣女星陳妍希憑藉《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，2016年嫁給陸劇男神陳曉，並在同年生下一子「小星星」，持續在大陸發展演藝事業；不過夫妻倆極為注重家庭隱私，直到去年陳妍希才首度曝光兒子長相，最近母子倆現身上海的機場，大方對現場粉絲揮手致意，而兒子的乖巧模樣也成為網友的焦點。

陳妍希今(16)日帶兒子現身機場，她戴著粉紅色帽子，身穿黑色T恤搭配牛仔熱褲，露出一雙零贅肉美腿，打扮相當青春、有活力，還對現場粉絲揮手獻飛吻，兒子則一手牽著陳妍希，一手提著一個袋子，見狀，陳妍希彎下腰詢問是否需要幫忙，兒子堅持不要假手他人，乖巧、獨立的一面獲得網友讚聲一片。

網友們紛紛留言：「萌萌的，好帥」、「兒子好像爸爸」、「小星星還自己提東西，好乖啊，小暖男」、「牽著小星星走路超級有愛」、「趁著暑假陪他多玩玩」、「好棒的媽媽」、「請享受快樂的親子時光」、「主動提包幹活，很體貼的啦」、「陳妍希對著兒子微笑，愛意滿滿。」

陳妍希日前在抖音上傳帶「小星星」去瑞士玩滑車的影片，驚呼：「這個滑車太好玩了！大推薦，但速度要控制好」，從畫面中可見兒子坐在她的大腿中間，現場氣氛相當歡樂，最後「小星星」露出一抹開心笑容，儘管戴著墨鏡，仍看得出五官輪廓神似陳曉，讓網友大讚：「跟曉哥一模一樣啊」、「這也太像陳曉」、「以後又是大帥哥！」