高雄市晚間9時許又傳出停電！鳳山文教路上有3盞路燈不亮，文教路108巷則有2盞，青年路2段155巷也有2盞路燈停電，高市議員李雅靜第一時間到場關心，並立即通知工務局道路養護工程處及相關單位到場搶修。

先前鳳山區也發生五甲地區大面積路燈不亮，當時李雅靜痛斥「冷氣開 路燈滅」，而此次又再度發生停電，讓李雅靜相當無奈，表示「夏天一到就出包，難道不缺電說只是喊喊口號？」