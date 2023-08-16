財政部促參司近期邀集專家與顧問等，進行「國內公共建設以促參方式辦理的可行性及商業模式專家座談會」針對五大公共建設包含長照、社宅、生質能、冷鏈、政府辦公廳舍等探討可行性與商業模式，財政部希望年底之前可以訂出促參商業模式可以給予主辦機關參考，推動民間參與公共建設。

促參進入2.0時代，為了擴大促參案，財政部認為，有必要擴大整合政府和民間的合作範圍及模式，引入民間資金、創意及經營效率參與公共建設，提供民眾高品質的公共服務。

財政部邀集的座談會，就針對公共建設的五大類型，包含長照、社宅、生質能、冷鏈和政府的辦公廳舍等進行探討，以確定成功方式有哪些條件，從成功與失敗的案例中，提取重要的可行的商業模式。

長照方面過去曾經有多次流標，主要是投資人在財務評估難達預期目標；社宅促參案有成功案例，為新北市政府青年住宅興建營運移轉案，目前共有1143戶出租，主要開放給於新北市設籍、就業就學的20到40歲青年承租。

但也不少的案例也是失敗，主要是BOT模式財務評估過於樂觀，且社會住宅經營模式（長期、低報酬、低市場租金）與建商興建銷售集合住宅之營運模式（短期、高報酬、出售）有所不同。

財政部正蒐集專家建議，蒐集意見完成後後，並整合跨部會資訊，可以研訂出一套商業模式參考。