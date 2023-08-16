「終極系列」偶像劇有《終極一班》、《終極一家》、《終極三國》，《終極一班2》等等，在過去風靡一時，是不少觀眾的童年回憶，《終極一家》找來汪東城、藍心湄、黃小柔等人主演，於2007年播出，時隔16年因汪東城生日再次重聚，讓大批網友直呼懷念。

《終極一家》2007年開播，劇情講述擁有異能的一家人拯救世界的故事，藍心湄在劇中飾演汪東城和黃小柔的媽媽「夏雄」，蔡函岑在劇中飾演汪東城的女友「寒」，張皓明則飾演汪東城好友「任晨文」，藍心湄因戲和幾人結緣，收汪東城和黃小柔當乾兒子、乾女兒，8月24日是汪東城生日，正好汪東城回台，幾人提前聚會為汪東城慶生。

黃小柔昨（16）日於社群平台發文，直呼：「昨天一家碰面敘舊，看到大家依然帥氣美麗之外，感覺就是特別溫暖，我的青春有你們真好，想念一起聊天一起拍戲的日子，愛你們我親愛的終極家人們」，並寫出當年電視劇中的施法咒語「嗚啦巴哈」，她PO出的多張照片中幾人和過去幾乎沒什麼變化，讓大票粉絲留言：「時代的眼淚」、「很懷念的《終極一家》」、「超懷念終極系列」、「記得阿超級好看」、「是滿滿的回憶啊」、「終極魂燒起來，希望以後能常常看到終極家人們的團聚」。

汪東城近年多在大陸工作，社群平台除了分享日常生活，也會分享他對動漫的熱愛，為此他練就一身專業Cosplay的技巧，讓網友們開玩笑Cosplay才是汪東城主業。