2024總統大選只剩半年不到的時間，網路媒體《Newtalk》15日公布最新民調，民進黨賴清德33.2%、民眾黨柯文哲28.81%、國民黨侯友宜23.52%。而已年齡層來說跟上一次相比，柯文哲在39歲以下的年輕族群還在往上，賴清德則往下掉。對此，前立委郭正亮16日就表示，「如果有手機的民調，柯文哲都會比較高一點，因為年輕人不可能在家裡接市話；如果是全市話民調，通常對柯文哲都會低估一點」，引發討論。

根據《Newtalk》的地區交叉分析顯示，在台北市部分，侯友宜28.41%、賴清德28.41%、柯文哲27.27%，與上月相比侯友宜上升6.03%、賴清德暴跌6.56%、柯文哲上升1.4%；桃園市部分，侯友宜22.32%、賴清德29.61%、柯文哲31.76%；新北市部分，侯友宜21.64%、賴清德30.61%、柯文哲34.4%，與上月相比，侯上升0.02%、賴清德下跌1.48%、柯文哲上升3.66%；在台中市部分，侯友宜22.73%、賴清德26.7%、柯文哲37.18%，跟上個月相比，侯友宜上升4.14%、賴清下跌5.35%、柯文哲下跌3.66%。

同時《Newtalk》也與上次民調比較，發現本次民調支持度分別為，在20至24歲的部分，侯友宜12.5%、賴清德15%、柯文哲65%；在25至29歲的部分，侯友宜6.85%、賴清德23.29%、柯文哲57.53%；在30至34歲的部分，侯友宜9.85%、賴清德19.7 %、柯文哲63.87%；在35至39歲的部分，侯友宜15%、賴清德23%、柯文哲54.55%

郭正亮16日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「因為現在是蔣萬安當市長，表示柯文哲在台北市的基本盤並不穩定」，郭正亮更指出，「如果有手機的民調，柯文哲都會比較高一點，因為年輕人不可能在家裡接市話；如果是全市話民調，通常對柯文哲都會低估一點，如果是全手機的話，侯友宜就會偏低一點，因為60歲以上的支持者，侯友宜跟賴比較多，所以如果是全手機柯文哲就會高估一點」。