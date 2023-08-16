日籍投手藤浪晉太郎首年旅美生涯充滿挫折（自責分率7.86），被運動家從先發降為牛棚，不過7月被賣到金鶯之後開始有起色，他對日媒《每日體育》說：「我當然想回到先發，但不是在這個球季，本季我會擔任中繼，之後的球季當然還想回先發。」

藤浪晉太郎表示先發對他非常重要，雖然中繼投手很有趣，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）也還滿意他的表現，但是藤浪強調「擔任先發投手才能獲得打棒球的感覺。」藤浪的合約為1年325萬美元，球季結束後可以繼續尋找願意讓他先發的球隊。

教士投手達比修有表示「非常高興看到藤浪的進步。」藤浪是日職速球王，大聯盟球隊一向都喜歡剛猛的火球。藤浪本月對大都會飆出一顆102.6英里（時速165公里）的超級火球，改寫大谷翔平在大聯盟的紀錄（大谷在日職也投過165公里）。總教練海德稱讚：「這是我看過藤浪最好的投球內容。」

藤浪的問題一直在控球方面，不容易拿到好球，這點連對手的總教練都知道。他的K9（每9局三振數）高達10.3，三振功力雖然比不上大谷，但已接近千賀滉大的水準，唯獨藤浪四壞保送的頻率實在太高，在金鶯11.1局就有9次保送。幸運的是藤浪從美聯爐主運動家被賣到龍頭金鶯，他和前田健太（雙城）都有機會打季後賽，反觀大谷、千賀、達比修今年大概都沒季後賽可打。