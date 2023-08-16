西班牙田尼利夫島（Tenerife）一座國家公園爆發野火，火勢已蔓延300公頃，迫使當局下令疏散5個村莊，並切斷通往泰德峰（Mount Teide）火山周圍森林的道路。

路透社報導，這場野火於昨天晚間爆發，火勢在加納利群島（Canary Islands）田尼利夫島東北部陡峭深谷的森林肆虐，使消防任務變得更加困難。

加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）在田尼利夫島的記者會上表示：「（野火）火勢猛烈，而且發生在地形複雜的區域。」

他還說：「目前正努力預防火勢擴散，避免影響靠近海岸的住宅區域。」

當局表示，約出動10架直升機灑水、150名消防人員和50名軍事人員遏制野火擴散，可能需要超過一天才能控制火勢。

田尼利夫島議會主席戴維拉（Rosa Davila）表示，島上所有通往山區的通道都已封閉，她呼籲居民和遊客不要進入森林區域，以防火災蔓延。

戴維拉表示：「我們這麼做是為了預防任何意外事件。」