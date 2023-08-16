許多人開始工作後，都會固定給家裡孝親費，不過一名女網友表示，她們家3兄妹裡面只有她每個月要上繳5千元孝親，另外2名哥哥從來沒給過錢，且家裡的長輩還常常打探她究竟有多少存款，並稱讚「你比較乖會賺錢啊」，讓女網友覺得被差別待遇，自己根本被當成了搖錢樹。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自從16歲開始工作，她就強迫自己存錢，如今已有100多萬元的積蓄，大學畢業後，家人開始要求她每個月提供孝親費5千元，反觀已經畢業許久的2名哥哥，從來都沒給過半毛錢，原PO納悶，「為什麼只有我要給？」家人的回應竟是，「因為你比較乖會賺錢啊」。

原PO內心感到非常不平衡，直說這些積蓄都是她工作得要死要活，好不容易才賺來的，更誇張的是還會有長輩主動跑來向她借錢，三不五時就會問：「現在存款多少了？」讓原PO覺得自己簡直被當成了搖錢樹，無奈求助，「該怎麼辦，我真的不想告訴他們」。

貼文一出，網友紛紛留言，「X！財產給兒子，有事找女兒」、「你就某天打電話回家哭說，怎麼辦幫朋友作保結果朋友跑掉了，現在欠了500萬要我來還嗚嗚嗚嗚，家人從此不再打電話」、「勸你不要講比較好，多辦幾個戶頭，拿錢少的那個給他們看就好」、「都有130萬了，建議你直接搬出去」、「就是好欺負加上重男輕女的意思，一律建議逃亡」。