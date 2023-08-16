超平價咖哩必加滑蛋起司，還有必吃的台中限定炸牛肉餅，在這缺蛋的日子裡，憑學生證還能升級滑蛋，真的太幸福啦！山川咖哩就位置學區附近，雖主打平價但做得非常用心有巧思，也有不少小菜可以搭配組合，完全不用擔心吃不飽！咖哩醬汁使用多種蔬果熬製而成，吃起來很清爽無負擔。而店內位置配置的也很舒適放鬆，雖然店面不大但不會讓人感到壓迫，而且窗邊陽光灑落很美，食物拍起來特別讓人有食慾，不過夏天中午會稍微熱一些，也可以挑選較靠近裡面的位置唷！

咖哩專賣店《山川咖哩》外觀。（圖／日日美食）

咖哩專賣店《山川咖哩》座位。（圖／日日美食）

厚切炸豬排：

甘口口味（水果咖喱）吃起來是帶點甜的咖哩，搭配厚切炸豬排的外皮口感超脆的，喜歡咀嚼食物的人會喜歡，肉質很紮實不會濕濕爛爛的，很像在吃酥炸的餅乾一樣，厚度很足帶一點點油脂的部位，完全不柴而且咬下去很多汁，一人的份量很剛好，吃完很有飽足感，喜歡吃豬排的可以點這道試試看。

此款為厚切炸豬排咖哩，搭配套餐有更多選擇。（圖／日日美食）

豪華海陸雙拼：

咖哩可另外添加滑蛋起司，起司香氣讓米飯口感更加分，看店家在製作的過程超療癒，滑蛋吃起來很嫩很嫩！帕瑪森起司是另外灑上去的喔！（圖／日日美食）

裡面有唐揚雞、炸蝦、柳葉魚、炸牡蠣，辛口（招牌黑咖哩）有黑胡椒的微辣感，吃起來真的很下飯。海鮮外皮都炸的酥酥的！咬下去的咀嚼感很棒，越嚼越香有海鮮的鮮甜，即使是炸物但吃起來不油膩，搭配滑嫩的螺旋蛋包飯超美味的！

此款為豪華海陸雙拼咖哩，搭配套餐有更多選擇，圖中為蔬菜可樂餅（一塊）+飲料。（圖／日日美食）

拳餃子剛煎完的外皮口感超酥，這個大小一口塞剛剛好！可樂餅咬下去很紮實，有點像偏軟的炸蔬菜，味道還不錯！另外也非常推薦點一份「台中限定的手工炸牛肉餅佐台中祕醬」這個必吃而且價格不會很貴！旁邊還會有地瓜薯條，咬起來很紮實口感很香很軟，都是地瓜本身帶有的甜，炸牛肉餅咬下去還會爆汁！不會有腥味或吃起來過鹹，跟日式炸牛排相比還多了一份甜味！

【此篇與日日美食合作】IG:_rita.foodie