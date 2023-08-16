和另一半發生親密關係時，如果沒有生育計畫，最好做好相關保護措施。一位男大生近日抱怨「保險套真的好貴」，原來是女友不喜歡衛生所的便宜保險套，又不願如他所想服用避孕藥，讓他相當困擾，貼文曝光後引發熱議，許多老司機紛紛反轟「沒錢真的不要打X」。

原PO在Dcard發文表示，近日他趁著暑假時光和女友近距離接觸，因為開學後兩人又要開始異地戀愛，不過女友覺得他買的衛生所保險套又厚又有很重的塑膠味，加上去衛生所買套套很尷尬，希望他可以到超商購買知名大廠的保險套；原PO透露，因為原生家庭經濟狀況不太好，他賺的錢扣除家用後只剩3千元自用，「所以套套對我來說算是奢侈品了」。

原PO坦言自己買套套有經濟困難，女友得知後卻說「沒錢就不要打X」，也不願服用便宜的避孕藥，因此讓原PO感到相當困擾，「我總不可能直接拖到床上硬來吧？想請問各位窮學生是怎麼解決這個棘手的問題呢？」

對此，許多人紛紛回應「連保險套的錢都沒有就真的不要打X啊」、「沒錢真的不要打X欸，你沒錢就叫對方吃藥，你什麼都不用付出等著爽就對了？所以到時候出意外，你也是叫對方自己去處理的意思嘍，反正你沒錢嘛，沒錢就回去用手啦」、「哈囉便宜的避孕藥？避孕藥是吃進身體裡的欸，而且沒錢就不要打X是真的啊」、「沒錢真的不要打X」。