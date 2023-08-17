57歲男星任賢齊出道33年在音樂、戲劇和主持都有精彩表現，更是合作過數不清女星，但他卻是緋聞絕緣體，在2002年與妻子Tina（陳則妤）結婚後，育有一對兒女，更為家庭定居香港，一家4口生活幸福美滿。近日有任賢齊被國外網友拍到同框妻女，他大方向粉絲揮手，Tina及女兒罕見露面也引起討論。

任賢齊在參加完超夯綜藝《披荊斬棘》後人氣更高，今年他忙著舉辦演唱會，常常是一票難求的狀況；沒想到日前有國外的網友巧遇任賢齊，同行的人還有他的妻子Tina和女兒Rati，任賢齊看到粉絲在拍他時，毫不扭捏大方揮手微笑，親和力十足。

而出了名寵妻的任賢齊，也不藏著妻子Tina，在一旁的Tina卻看起來略顯憔悴，但不少粉絲出面緩頰，認為Tina年紀和任賢齊差不多，保養這個狀態已經很可以了；任賢齊的18歲女兒Rati則長得亭亭玉立，也能看出她的好身材，且還準備在國外留學，據悉，夫婦倆現身是為了送女兒去新學校報到。

任賢齊與陳則妤結婚多年，先後生下女兒Rati和兒子Cody，一家4口生活幸福美滿，羨煞不少人。傳聞任賢齊是Tina的體育系學長，當年他對Tina一見鍾情並主動追求，在一起後迎面而來的問題就是任賢齊爆紅、遠距離戀愛等，之後二人修成正果2002年在美國結婚，直到Rati出生後，粉絲們才知道任賢齊已婚的事實。