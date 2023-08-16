南韓高齡化狀況嚴重，去年生育率更創全球最低，人口危機更形嚴峻。為了紓緩這種困境，南韓越來越多地方政府親自下場舉辦針對單身人士的相親活動，希望促使年輕人走上婚姻與家庭的軌道。首爾市更宣布，將向休育嬰假的上班族父母提供最多240萬韓元（約新台幣6.24萬元）的補助。

南韓的生育率已經連續3年在全球墊底。為了挽救低迷的生育率，不但南韓歷屆政府持續投入大筆預算，希望鼓勵生育，地方政府也接連出招。

據南韓《中央日報》報導，首爾市15日宣布，將從9月1日起接受「首爾型育兒休假補貼」的申請。由於休育嬰假時，只能領取一般薪資的8成，也就是每月最多不超過150萬韓元（約新台幣3.9萬元），因此不少新生兒父母都會猶豫是否要休育嬰假。首爾市表示，補貼的發放和公司的育嬰假期間工資並不衝突，每人最多可領120萬韓元（約新台幣3.12萬元），而如果雙親都休育嬰假，則可得到240萬韓元。

不過過去的大撒幣顯然無法提升生育率。不少專家表示，南韓年輕人推遲組建家庭，甚至乾脆放棄生育，都是需要根本解決的問題。南韓城南市市長申相鎮（音譯）表示，「對婚姻的消極態度在南韓社會繼續蔓延」，「我認為地方政府的職責是為那些想要結婚的人創造尋找伴侶的條件」。

據《紐約時報》報導，南韓東南部城市晉州舉辦相親活動已有12年，共產生11對新人，而在中部工業城市龜尾，從2016年以來，透過這些活動認識而結婚的共有13對。

不過也有民眾批評，市政府試圖扮演媒人的角色，顯然是過度干預個人的生育選擇。