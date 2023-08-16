國民黨立委王鴻薇近日踢爆屏東國際棒球場豪擲25億，獨厚菊系綠友友廠商隆大，且2005年高捷施工坍塌，承包商也是隆大。王鴻薇16日指出，隆大營建前、現任獨董陳金德、林向愷、林耀文都是新潮流大將，且過去曾多次承包高雄的公共工程，也有多次用公司名義及董座、副董座個人名義向民進黨及南部的黨籍民代捐政治獻金。她強調，前瞻預算的流向都要一一追蹤，避免像雲豹能源一樣，拿了很多政府標案後，再去捐贈給綠營，「變成拿公帑去供養這些綠營政治人物」，人民無法接受。

王鴻薇16日在政論節目《新聞大白話》指出，隆大營建過去從未有過興建運動中心、棒球場的經驗，而隆大獨董之一是民進黨新潮流、也是菊系的大將陳金德，隆大能取得25.8億、全台最昂貴的屏東縣國際棒球場標案，陳金德是否有所助益，本來就是可以提出監督、討論的問題。

王鴻薇續指，在她踢爆隆大營建的綠友友背景之後，屏東縣政府、民進黨發言人、側翼網軍都發起攻擊，說她戰南北、歧視屏東人、心腸毒辣，「我一定有甚麼東西做對了，他們才會撲天蓋地的潑髒水」，甚至有PTT網友「heyhihmoly」誣指王鴻薇收受某些建商的政治獻金，反遭王鴻薇提告。

王鴻薇指出，民進黨最害怕的是被揭發「前瞻預算流向隆大營建」，隆大營建曾自稱很少做公共工程，但實際上隆大做過多次公共工程，且都集中在高雄市，且從隆大營建的政治獻金支持來看，除了用公司提供政治獻金給綠營外，董座陳武聰、副董事長也都用個人名義捐政治獻金給民進黨以及非常多的民進黨籍立委、市議員，且都集中在南部，而隆大營建跟高雄、南部淵源非常深。

王鴻薇也一一點出，隆大獨董陳金德曾擔任陳菊任內的高雄市副市長，因氣爆案請辭後高升中油董座，又因815大停電中油斷氣被迫下台，之後又為選舉布局去宜蘭縣擔任代理縣長，真的是新潮流大將，還有獨董林向愷也是謝長廷及菊系的大將，前獨董林耀文到現在還是謝長廷成立的新文化基金會的董事長，「它(隆大)就是一個綠油油的公司」。

王鴻薇強調，前瞻預算是納稅人的血汗錢，錢流向哪裡都要去追蹤、爬梳，「會不會像雲豹能源一樣，標了很多政府的工程，結果又拿去捐贈給綠營的政治人物，變成拿公帑去供養這些綠營政治人物，挪做政治、選舉之用」，這是絕對無法接受的。