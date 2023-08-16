一段俄羅斯無人機拍攝的影片，顯示美軍贈予烏克蘭的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場。這輛裝甲車遭到柳葉刀無人機的直接命中，只是影片沒有繼續展示史崔克的最後命運，是全車無人生還?還是皮堅肉厚繼續前進? 另

戰區(The Drive-The Warzone)報導，這段28秒的影片，最早是俄羅斯 ZA_FROHT Telegram 頻道在星期二發布的。說明稱：「奧斯曼陸軍特種部隊(Osman army special forces)在扎波羅熱方向，使用柳葉刀遊蕩彈藥，摧毀了史崔克。」

影片的前半島是柳葉刀無人機的畫面，在公路上有一輛疾駛的史崔克裝甲車，速度雖然很快，但仍然被柳葉刀追近，最終撞上。緊接著切換成空中無人機的視野，從第3者的角度看到柳葉刀擊中史崔克的時刻，不過史崔克顯然還有速度繼續前進，但是影片也在此戛然而止。

Video of a Russian Lancet loitering munition strike on what looks like a Stryker vehicle (unclear how much damage was caused), presumably operated by Ukraine’s 82nd Air Assault Brigade. I think this is the 1st footage of a Ukrainian Stryker in combat.https://t.co/Es4ecrygNP pic.twitter.com/lX6yIs96rM — Rob Lee (@RALee85) August 15, 2023

這使得我們並不清楚史崔克受損的嚴重程度，究竟是「車毀人亡」，還是「被擊中，但無大礙」?兩位陸軍專家有完全不同的看法。

史崔克8輪式裝甲車。(圖/美國陸軍)

退役美國陸軍上校杜普萊斯(Brad Duplessis)說：「很難判斷這輛車到底發生了什麼事。首先很明顯，俄羅斯希望這段影片能夠證明，他們對烏克蘭的打擊是有效果的，以提振士氣。然而，無人機在擊中裝甲車後，影片立刻中斷。我的猜測是，這次打擊可能沒有達到他們想要的效果。」

不過，另一位不願透露姓名的專家則認為，史崔克可能已被摧毀。他說：「從爆炸規模來看，這很可能完全重創了裝甲車。而且這輛史崔克沒有外覆反應籠，遊蕩彈藥直接撞上裝甲，很有可能導致車組員完全被殺死。」

史崔克的生死不確定，但這段影片展現了它的速度，確實非常快。

史崔克重量僅23公噸，由6缸 350 馬力柴油引擎提供動力，最高時速達到60英里/小時(96.5公里/小時)。

裝甲專家認為，烏克蘭軍方可能利用速度，迴避砲擊與無人機的打擊，顯然遊蕩彈藥無人機還是追的上它。

高級研究員羅布•李 (Rob Lee)表示，他分析這段影片，確定史崔克是在札波羅熱州的羅博蒂 (Robotyne,也稱羅博季涅)，此處正是烏克蘭最近傳出捷報的地方，它很可能屬於烏軍第82空降旅，該部隊是為進行更大規模的反攻而保留的。

裝甲專家說，這可能顯示烏克蘭正試圖抓住機會，找到俄羅斯防禦的脆弱點，並持續施加壓力。如果能前進到20公里外的托克馬克(Tokmak)，那就是反攻作戰以來最重要的進展，那是打通克里米亞、梅利托波爾、別爾江斯克的叉路口。