2024總統大選倒數不到半年，藍綠白三黨候選人都進入白熱化交戰的狀況，沒想到在16日晚間卻突然有一封神秘的信件，寄給各大媒體信箱，其內容是類似柯文哲的「58秒音檔」，提到民進黨總統參選人賴清德訪美聲勢浩大，是因為每個人去就可以領800元。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡也在深夜澄清表示，「這很明顯不是柯文哲的聲音，內部會議也從未有相關討論內容」。

在16日晚間8時許，有許多媒體都有收到一封名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」的神秘信函，其內容提及「您好，現轉寄8月第一週民眾黨內部會議中柯文哲主席的部分錄音給您，內容是對賴清德副總統訪美的批評，提到故意延期BTA簽訂、公款聘用支持者演員等，並稱後續將對媒體提供相關證據，希望能夠對此事進行調查，謝謝您的回應，辛苦！」

同時該封信件中也包含了一支58秒音檔，播放之後其聲音與民眾黨總統參選人柯文哲的聲音非常相像，但語調、邏輯卻十分詭異，音檔內容更指出「賴清德去美國面試」，後來又突然提及「BTA」，隨即卻又帶到「內湖社宅」議題，甚至在音檔的最後還有，「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大⋯」等說法。

而對於該份神秘信函與音檔，陳智菡16日晚間強調，「這很明顯不是柯文哲的聲音，內部會議也從未有相關討論內容，有心人士將此音檔廣發給媒體，試圖以假亂真，帶風向混淆視聽、誤導媒體與輿論，目前正在追查音檔來源。」