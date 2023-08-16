大陸童星劉楚恬因在古裝劇《羋月傳》中飾演「小羋月」，洋娃娃般長相加上生動演技，讓她受到高度關注，還被封為「最美童星」，不過走紅的她，並沒有放棄學業，下個月要滿14歲的她，近日在校成績被公開，瞬間引起熱議。

近日網上瘋傳劉楚恬在校成績單，幾乎每一科接近滿分，且在年級排名11名、泉州市排47名，讓網友驚呼原來她成績這麼好，大讚她有顏還是學霸，不過她隨後在粉絲群組澄清：「那是假的，初三才有化學課。」雖然是烏龍一場，但高人氣的她一舉一動仍受到關注。

其實，劉楚恬2歲時就獲得「年度明星寶貝總冠軍」，5歲時在《羋月傳》中飾演「小羋月」爆紅，之後出演《知否？知否？應是綠肥紅瘦》、《小捨得》，自然靈動演技，融化不少人的心，還被稱為「史上年齡最小女神」。

下個月將滿14歲的劉楚恬長大沒長歪，從她曬出的日常照片來看，依舊甜美可人，仙氣少女模樣難怪網友會禁止她整容，希望她成為從小美到大的天然美女，還表示「演藝圈都在等她長大。」