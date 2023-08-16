夏威夷毛伊島8日爆發野火，官方通報數字已106人死亡、1200多人失蹤。美國聯邦緊急事務管理局批准支付每個家庭700美元，以協助災後緊急需求。美國總統拜登表示，他將會盡快前往夏威夷，遭當地人批評政府對災難反應緩慢。前立委蔡正元16日在《新聞大白話》節目質疑，土耳其震災，大陸水患，領導人都即時調動軍隊救援，但夏威夷美軍沒反應，國民兵、警力也不足，拜登什麼事都不做，說怕干擾救災，川普砲轟罵得好。

「這是個島啊，失蹤的人很容易清查，找不到人應該就已經罹難了！」蔡正元質疑，這麼樣一個災難，拜登還能夠很輕鬆地說，我在渡假，我在看陽光、海灘、騎腳踏車，有隨時打電話給州長，不去勘災是因為我害怕干擾到州長的行程？你總統配備多得很，怎麼會干擾到州長的行程？

蔡正元指出，夏威夷現在面臨救災人力不足，因為夏威夷的國民兵應該是美國各州裡面人數最少的，調度不來，他的船艦不夠，設備也不夠。可是你不是號稱你的印太司令部就在夏威夷嗎？總統也沒有說要調動軍隊來救災？看看最近土耳其地震，還有中國大陸淹水，哪一次不是最高領導人下令，把所有部隊調進去，不管是維持秩序也好，處理救災的基本設施也好，軍隊都扮演很重要的角色。

「美軍只會去管墮胎不墮胎的事情，你總統不會來管管救災的事情嗎？」蔡正元直言，總統那麼好幹？只是收收所得稅，其他事情都可以讓州長去做，各司其職？我的職就是來收錢，你的職就是去救災？怎麼說都說不通，也難怪川普會重砲抨擊，「罵得好！」

蔡正元提到，而且這不是第一次，上次俄亥俄州火車出軌導致化學物質外洩汙染，拜登也裝不知道，「怪！」拜登怎麼會想到說，每戶發700美元？這金額在災難地區的物價，是不可思議的。當然可能會有搶劫，因為災民在物資缺乏的情況下，可能會失控，這個時候就需要有警力，但夏威夷一向是很和平的地方的，他的警力不足。這時候你怪國民兵力不夠，你不會從其他的地方調國民兵？這是總統的權力！

「他什麼事都不做耶！」蔡正元直批，說我怕干擾你，所以我不去救災？那以後每個消防隊員能說不同區，我去我怕干擾你？「這實在是不對！」