曾參加《青春有你第二季》的25歲練習生杜紫怡外型亮麗、身材火辣，雖然沒有在節目中成功出道，但她仍繼續在演藝圈工作，也會透過社群平台與粉絲分享生活，15日她突爆料35歲嘻哈歌手TangoZ鍾祺曾在酒後侮辱她，脫口「那妳給他口交吧」，TangoZ則回應已經報警，否認女方說法。

TangoZ於15日發文：「對於空降的髒水，我深感百口莫辯。我本堅信清者自清無需回應，但事件發酵至此，我必須堅決維護自身名譽。當晚如果有任何行為造成了當事人的不適，我深表歉意！」強調堅決否認杜紫怡的指控，當天情況在場朋友可以作證，而且飯局中他沒有坐在杜紫怡隔壁，目前已經第一時間報警，並連繫飯店調取監控，相關證據將由律師和警方處理。

TangoZ感性喊話：「老粉都知道我沒有公司和公關團隊，一直是自己踏踏實實努力創作，有今天微不足道的成績我十分珍惜！所以從事舞臺工作以來一直嚴格要求自己的一言一行，絕無可能做出如此損害自己名譽的行為。過往有不夠進步的地方，我也一直在努力學習，做過的實際行動粉絲朋友有目共睹。」反駁貼文引來百萬網友按讚，但也有人指出他聲明中的邏輯漏洞「人家說東你說西。人家說你出言侮辱，你說自己和女生沒鄰座，怎麼中間隔幾個人是說不了話題嗎」、「別裝了，沒有一個女生願意撒這樣的謊！」、「你去的地方很牛嗎可以在監控裡面聽到聲音」也有人力挺「在事實證明以前，我不會對兩方發出任何語言攻擊」。

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