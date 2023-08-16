台灣即將邁入超高齡社會，華南銀行以「晚美人生」為出發點，推出三大安養信託模式結合信託生活圈，守護國人對退休的初衷，讓大家在退休後能像孩子般無拘無束，自推出以來成效卓著，屢屢獲獎。

繼連續五年被評選為安養信託績優銀行，甫出爐的第2期信託業推動信託2.0計畫評鑑，華南銀行獲雙料大獎，蟬聯安養信託獎外，更勇奪最佳信託獎。青壯年時期，在上有老、下有小的人生階段，面對退休議題，最大的資產就是時間，華南銀行推薦承作讓退休金持續長大的「退休金長大方案信託」，透過踏實投資累積財富，放大退休金，構築退休生活的基礎。

55歲開始，樂退安老的大門已在前方，最需要「預開型安養信託」扮演最佳守門員，將退休金及早存入信託專戶，預先保全你我辛苦累積的圓夢退休資產，免於被詐騙的風險。當人生正式步入退休階段，「退休安養信託」則是你我規劃退休資產運用的最佳幫手，包括日常生活所需、醫療照顧、失智失能照護等都能交給信託，讓大家不用操心日常瑣事，輕鬆樂享晚美人生。

在三大安養信託模式架構下，華南銀行透過導入Agile Management（敏捷管理）賦能重塑信託服務，用數據分析，描繪客戶特徵，為每個客群量身打造產品建議和專屬優惠。讓信託服務更具人情味，提升客戶體驗與信託價值，翻轉既有信託推廣思維。目前除整合銀行內跨部門資源外，已與社福團體、長照安養機構、醫療機構、銀髮產業、會計師及律師等業者建立合作關係，一個以信託為核心，結合保險、信用卡等各種金融與非金融服務，涵蓋食衣住行育樂的「信託生活圈」已逐漸成形。

華南銀行董事長張雲鵬代表領獎時表示，提供「需要的服務」是華南銀行推展信託的初衷，守護客戶的美好退休人生，發展全方位服務，讓大家在退休時無生活上的後顧之憂，能在華南信託生活圈中，自在的過著退休生活。