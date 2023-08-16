賀丹（右1）、賀博（左2）和到場看球的家人合照。（中華籃協提供）

瓊斯盃16日老大哥中華藍休兵，由小老弟中華白擔任單日賽程壓軸最後一場賽事的主角，首節中華白尚能抗衡美國加州大學爾灣分校，第2節在防守持續加壓下命中率下滑，透過防守帶動進攻的美國也瘋狂取分，雙方分差在第2節拉開，直到最後中華白都沒能扳回，59比117吞下敗仗，獲勝的美國目前5戰全勝獨居領先，中華白2勝2敗第4。

首節中華白在包括陳范柏彥兩記在內共投進5記三分球，因此27比32緊追美國，不過第2節中華白進攻當機，被美國隊拉出一波16比0高潮而拉開分差，這節中華白僅台美混血好手賀丹7分及陳又瑋罰進1分有得分進帳，美國單節29比8攻勢，61比35帶著26分領先進入下半場，下半場依舊沒能縮小差距，以58分之差落敗。

美國隊此役登錄12人有8人得分上雙，賽後總教練透納（Russell Turner）表示：「我們是年輕的隊伍，還在建立團隊好的心態中，加上我們很榮幸受邀來台灣參加瓊斯盃，一定要全力以赴來證明我們的感激。雖然要連續5天出賽又拿出強悍的精神不容易，球員們還是做到了，我以他們為榮，而且我們接下來可以休兵一天，這場對中華白肯定不會鬆懈。」

透納也稱讚中華白第1節的表現，並說：「但可能因為中華白前一場被對手逆轉稍微影響了士氣，加上第2節開始可能體力也有點下滑了，在我們第2節調整防守策略帶走後，我們擁有了更多能量，所以第2節是這場比賽勝負關鍵。」

代表美國參加瓊斯盃男子組的加州大學爾灣分校，是讓對手三分球命中率不會太高的防守強隊，針對球隊在三分線得防守策略，透納解釋：「我們在招募球員時著重的特點之一是防守，除了考量球員身高、體能、心態強韌等，也希望是個性無私、願意合作的人，來到球隊後我們建立的防守觀念，就是不能給對手輕易出手機會。」

這場比賽為美國隊貢獻15分、12籃板的德國籍好手勞奇騰（Bent LEUCHTEN）說：「一開始我沒有很進入狀況，教練、隊友信任我、給我鼓勵，帶著我一起完成不錯的比賽內容。」勞奇騰透露，自己會選擇從德國來到美國念大學、打球，主要是想體驗新挑戰，「我希望可以邊打球邊拿到大學學位，這在德國很難做到，而且教練在招募時有點出我的缺點，並教我如何在防守端更好，我很高興是加州大學爾灣分校一份子。」

白隊教頭許皓程表示：「這場看到比數如此，輸球在預料中，還是希望球員能夠把握機會，多吸取跟美國男籃強權的經驗，這場也看到包括陳范柏彥因為前一陣子狀態不好，希望透過這場三分球3投3中得9分找回自信及打球的快樂跟笑容。」

此役攻下12分的台美混血好手賀博表示，比賽前後自己的心態都一樣，不會因為這場是對美國隊有特別想法。