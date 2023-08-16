鐵肺小歌后「G.E.M」鄧紫棋以作品〈泡沫〉、〈再見〉等歌曲獲得眾多粉絲支持，人氣不俗。今(16)日她喜迎32歲生日，也在社群上更新一則貼文，其中除了可見她剪了頭髮，而身前的巨型玫瑰花束也讓網友看了忍不住紛紛揣測是否「好事近」了。

鄧紫棋今日迎來32歲的生日，稍早前也在社群上更新一則貼文，寫下：「今年生日在工作中度過。我一直比較重視生日的儀式感，但最近因為太忙，完全沒時間理會自己的生日。」不過，仍向一直支持她的粉絲們透露好消息：「話不多說了，接下來讓我用我的新瀏海、新綜藝倒數我年底的新巡演吧。」

鄧紫棋在貼文中，也一併曬出多張照片，只見相關畫面中，她一改過往多以中分長髮的造型，前額有幾縷瀏海垂落，模樣看似十分凍齡。此外，她的身前擺著一束巨型玫瑰花束，看似用99朵玫瑰花組成，其上還點綴一個透明色的緞帶，讓畫面看似異常浪漫，更有不少人瘋猜此朵花束是由鄧紫棋交往多年的男友造型師男友Mark所送，掀起陣陣討論聲浪。

貼文曝光後，除了有不少網友爭相為鄧紫棋線上生日祝福外，還有粉絲大讚她的新髮型，留言：「新髮型好減齡」、「瀏海真的好可愛，看起來就像是大學生。」更有人揣測巨型花束出現的原因，認為是Mark為了求婚所準備，紛紛湧入Mark社群的最新貼文中，留言：「發點我們愛看的合照」、「Mark是不是藏了一些東西沒有讓我們知道。」