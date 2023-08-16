「假面女郎」找來高賢廷、林珍娜與李寒別3人同飾1角。（Netflix提供）

韓劇《假面女郎》改編自19禁同名網絡漫畫，今（16日）在首爾舉辦記者會，導演金勇勳率5位主演高賢廷、安宰弘、廉惠蘭、林珍娜（Nana）、李寒別出席，記者會上，3位飾演假面女郎的女主角高賢廷、林珍娜與李寒別同台，成為一個經典畫面，3位假面女郎首度以非面具形式露面。不過現場也特別準備劇中的面具道具，讓演員重現假面女郎的現場。

《假面女郎》描述著「金貌美」的非凡旅程，她外表普通，但對外貌感到不安。在面具底下，她以網路模特兒的身份過著雙重生活，探索夜晚刺激的世界。這種平行的存在演變成一系列意外事件，展現一個引人入勝的身份、渴望以及意想不到後果的故事。導演金勇勳當初接觸原著漫畫時，認為故事結構非常龐大，所以最初就決定要改編成影集版本，藏在鏡頭後的假面女郎設定「3人同飾1角」，其實經歷過很長時間的拉扯，認為特殊化妝或是特效的呈現效果都不如真人飾演來得好，故最終以此改編主角設定，如今覺得是個正確的決定。

假面女郎之一李寒別也分享初次見到其他假面女郎，特別是高賢廷時，說到：「原來你就是假面女郎C嗎？我是假面女郎A！」透過假面女郎的身分，在初次見面時開啟話題，也讓2人在台上會心一笑。不過，高賢廷也分享，到拍攝後期會認為假面女郎也是自己生活的一部份，所以對於其他2位演員感到非常親近。另外，參與演出的Nana也在記者會表示，從預告中可以看到有許多跳舞、動作的場面，為此自己也花了許多時間練習，希望全球觀眾可以期待這部非常特別的作品。

飾演平凡人「朱悟南」的安宰弘，他形容是個「白天努力當隱形人，但晚上在自己的世界中卻渴望被人看見的上班族」，導演表示當初在設想這個角色時，腦中只有安宰弘這個人選，雖然實際見到安宰弘發現其實跟角色有滿大落差，但當全戲拍完後認為安宰弘完美詮釋了這個角色。而在《黑暗榮耀》中飾演復仇媽媽的廉惠蘭，這次也是一位為尋找兒子而復仇的媽媽「金慶子」，廉惠蘭表示雖然都是出自於「母愛」，但他希望這個角色能夠再帶入更多更複雜的衝突，包括她的年紀、宗教和其他信念，讓這些衝突都可以讓金慶子貼近復仇的目標。

《假面女郎》將於本週五（18日）於Netflix上線。