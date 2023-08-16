聯卡中心也結合科技運用，提供特約商店存根聯可採電子化儲存之方式，不再列印紙本特店存根聯，藉此完成簽帳單少紙化之階段目標，另外，隨著支付卡發展，受理信用卡刷卡設備亦隨之改變，有關信用卡交易存根聯提供方式也演進至無紙化作業，如聯卡中心之特約商店有移動需求之收款作業服務時，使用行動刷卡結合應用程式（mPOS）或使用特店自有Android行動裝置具備NFC功能結合應用程式（SoftPOS聯卡感應收款）之服務，如外送、到府服務、桌邊結帳、展場需求等，即可利用這二項作業模式讓消費者以信用卡方式進行付款，並以簡訊、E-MAIL或QRcode方式取代原本以列印紙本簽帳單提供持卡人留存。

另外，聯卡中心統計今年前兩季收單業務之電子支付交易，其中近8成是透由刷卡端末設備完成交易並列印紙本存根（一式兩聯：特店存根聯、持卡人存根聯），雖因作業需要維持以紙張列印，然聯卡中心仍依循少紙化作業政策，持續減少簽帳單列印長度，自今年第三季起，於新裝刷卡端末設備時，即全面優化導入短版列印，若以一式兩聯簽帳單為例，可較導入前減少約20％用紙量。

順應整體支付卡產業創新運用及科技發展，在大家節約資源共同守護地球環境意識逐步提升下，無紙化亦為大眾共同追求目標，因此，聯卡中心就業務所及範圍自發性推動節省資源、保護環境、減少用紙，期以帶給社會大眾，於日常食、衣、住、行、育樂使用信用卡支付時，共同參與節能減碳、愛護地球行動。

聯卡中心強調，如商家有意願加入或既有特約商店想共同參與，聯卡中心將優先安排導入，共同一起節能減碳守護地球。