民眾黨籍的新竹市長高虹安在立委任內，因涉嫌詐領助理酬金、加班費，14日被北檢以貪污等罪起訴，高虹安回擊稱自己不喝咖啡、檢方卻說她買咖啡機的錢是用公費支出，也成為攻防焦點。新竹市政府發言人徐千晴16日在臉書發文嘆說，為攻擊而攻擊的醜陋嘴臉真的沒必要一直秀給大家看，炒議題、帶風向、毀人格的政治風氣讓人感到遺憾；她也作證私底下沒看過高虹安喝咖啡，本不想回應這種無聊議題，但還是想讓支持者安心。

徐千晴16日在臉書發文，先是貼出一個「心碎」的表情符號，感嘆說，「兩兆四千億特別預算、台電虧損千億不用管，因爲咖啡、茶包更重要」。

徐千晴指出，承襲傳統，高虹安記者會的一句話「我不喝咖啡」又被放大檢視，部分媒體側翼熟悉的一條龍攻擊，把影片照片拿出來大作文章，殊不知是為了提升台灣咖啡產業在宣傳，連業者也看不下去出面澄清。

「虹安到底喝不喝咖啡？我私底下真的沒看過她喝咖啡」，徐千晴也認為，在立院辦公室設置咖啡機，不也證明她是會照顧員工與他人需求的上司嗎？

對於外界嘲諷「高虹安稱不用找零，是指8006元要算整數給她9000元」，徐千晴也解釋，帳本上就寫著「辨公室聚餐(乾杯)8450，備註：乾杯8006，算整數9000給委員」、「檸檬塔550」，8450+550明明就是9000元，硬要解釋有多賺，到底哪裡有問題，數學老師都要生氣了。

徐千晴也坦言，這些議題其實都很無聊、浪費社會資源，本來不想澄清，但還是想讓相信我們的人安心。

她也說，「為攻擊而攻擊的醜陋嘴臉真的沒必要一直秀給大家看，有人說大部分的人對於幾百億幾千億的國家政策、弊案無感，因為離自己太遠，反正憑一己之力也沒辦法改變什麼，但咖啡茶包離我們很近、也容易抓眼球，此種炒議題、帶風向、毀人格的政治風氣讓人感到遺憾。你以為可以事不關己、高高掛起，但事實上每一步路都決定我們大家的未來。」