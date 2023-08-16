Cava最新業績報喜，激勵盤後股價飆漲多達12％。Cava自6月IPO至今，股價已漲了1倍以上。

Cava於15日盤後公布第二季財報（截至7月9日），繳出淨利650萬美元或每股21美分，扭轉去年同期淨虧820萬美元或每股6.23美元。

而在積極展店的點火助攻下，CavaQ2淨營收激增62％達1.729億美元。該地中海連鎖餐飲品牌在該季新開16家餐廳，目前總家數279家，今年預計要增設65到70家分店。

CavaQ2的同店銷售額攀升18.2％，客流量增加10.3％。美國餐飲業近幾個月普遍陷入來客量萎縮的窘境，Cava的亮眼表現成了異數。

Cava財務長托利瓦（Tricia Tolivar）將上門顧客變多，歸功於該連鎖餐廳IPO後打響品牌名號。

但托利瓦也提到，最近幾周同店銷售額增幅趨緩。愈來愈多訂餐者捨外送改成自取，這透露出Cava的老主顧開始縮減用餐開銷。

Cava的對手、連鎖沙拉專賣店Sweetgreen，也提到他們出現類似趨勢，消費者因外送變貴而減少訂單。

Cava的菜單價格相較去年同期漲了近8％，但Cava主管表示，沒有進一步調漲價格的計畫。

關於2023年財測，Cava預期全年同店銷售額增幅介於13％至15％。至於全年EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘），預估在6,200萬美元到6,700萬美元之間。

Cava執行長舒爾曼（Brett Schulman）將升息、燃料價格上漲等大環境經濟壓力，視為該公司財測保守的主因。