英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示未來繼續尋找機會跟高塔合作。

英特爾會根據協議向高塔支付3.53億美元交易終止費，其股價盤中下跌逾1％報34.4美元，高塔大跌10％報30.7美元。

知情者透露基辛格曾4月和7月到中國尋求改善與中國科技業關係，舉行多場會議加強說明收購高塔用意。外界認為收購失敗，對英特爾要壯大晶片製造實力來跟台積電等對手競爭的策略是一大打擊。

美國去年10月開始出口管制，不讓中國取得美國半導體技術，近期限制投資中國晶片業。受美國科技戰中不斷打壓，中國以反壟斷法做為反擊手段之一。

大規模全球性併購基本上必須得到重要市場的主管關機批准，避免企業藉併購來壟斷市場。但現在中國為反制，在其管轄權範圍內凡涉及美國企業收購案，就以拖延流程或不批准等來阻撓交易。

由於英特爾和高塔合併後，在中國的年營收額逾1.17億美元而觸動其主管機關的反壟斷審查，結果成為因中國干擾而被迫取消的規模第二大晶片業合併案。

2018年中美貿易戰讓高通（Qualcomm）因未獲中國批准，放棄以440億美元收購荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors），規模為迄今最大。