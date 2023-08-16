群創光電一位已婚許姓處長今（16）日突然自爆長期婚外情，對象包括公司供應商、客戶，許男除了大吐性癖，還PO出對象的詳細個資，消息曝光後引發熱議。如今網傳一段自稱許男前主管的爆料，稱許男過去當工程師菜鳥時就已露出惡性，醜聞曝光是因為外遇對象有了私生子想上位，許男離婚條件沒談攏，導致元配先用許男臉書揭發醜聞，之後東窗事發壓不住，許男才會玉石俱焚發了後續聲明。

前主管在流出對話中表示，許男之前是他手下的PM工程師，菜鳥時期就惡性顯露，他曾經多次警告對方，許男內轉其他單位後，由於其他主管縱容、位階太高，所以一直沒被處理。

前主管指出，事件導火線是許男其中一個外遇對象小三或小四有了私生子想上位，結果談不攏贍養費，元配就透過許男臉書發了第一篇文章，許男發現東窗事發後決定玉石俱焚拖大家下水，於是公開與自己有染的3名已婚、離婚女性，包括對方的姓名、任職公司、手機電話、感情狀況，還大吐自己的性癖、拍攝多部性愛影片。

對於許男的醜聞，群創對此回應，「關於近日本公司許員的私領域事件，本公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽」。