中央氣象局地震報告指出，今（16）日22：58發生芮氏規模4.0地震，震央在嘉義縣政府東北方12.8公里，位於嘉義縣新港鄉，地震深度9.2公里。各地最大震度嘉義4級，雲林3級，台南、彰化2級，南投、高雄、台中1級。

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