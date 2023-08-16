22：58嘉義新港規模4.0「極淺層地震」 最大震度4級 23:082023/08/16 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義新港晚間發生規模4.0「極淺層地震」。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（16）日22：58發生芮氏規模4.0地震，震央在嘉義縣政府東北方12.8公里，位於嘉義縣新港鄉，地震深度9.2公里。各地最大震度嘉義4級，雲林3級，台南、彰化2級，南投、高雄、台中1級。 農曆7月鬼門開 嘉義城隍廟100隻「火雞隊」澎湃開普 嘉義縣溪口地方創生計畫 超速獲中央核定1968萬元 雙春海岸沙洲破洞迄今未補 遊客撲空：連20天休園 #嘉義 #地震 #震央 #震度 #深度 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉縣某廠清除煤渣爆發工安意外 2工人大面積燒燙傷 18:352023/08/15 社會 規模4.0地震震央在嘉義 民眾驚聞地鳴聲：瞬間被搖醒 23:362023/08/16 生活 嘉義縣5例登革熱病例拉警報 縣市齊擴大檢篩量能 18:582023/08/10 生活 中元好康！嘉義城隍廟8／16開普送火雞肉飯兌換券 12:412023/08/13 生活 農遊嘉義新港鄉 媽祖也推「黑」美食 16:192023/08/13 生活 嘉義城隍夜巡「站雙車．炸寒單」 邀民裝神弄鬼比賽拿獎金 13:212023/08/10 生活 烤肉盤冒濃煙！嘉市家樂福知名餐廳火警 43顧客急逃 20:322023/08/11 社會 嘉義縣前鄉代會主席買香腸、茶葉涉貪汙 判刑結果曝 15:482023/08/15 社會 嘉義縣登革熱累計6例 大林鎮父子快篩陽 兒子疑是偽陽性 19:192023/08/16 生活 流標19次 ！預算增1億多後 崇文國小停車場終於開工了 15:472023/08/14 生活 約半數代理教師無教師證 嘉縣啟動支持計畫 16:282023/08/15 生活 侯友宜的家鄉！嘉義朴子街頭民調出爐 結果跌破眼鏡 08:302023/08/13 政治 嘉市隱藏版大賣場送1物 民眾冒雨排隊 選將也來跑攤 17:572023/08/15 生活 嘉義市「肉地」辦市地重劃工程進度曝 周邊交通一次看 17:352023/08/16 生活 暗夜翻牆闖嘉義空軍基地 辯稱只是要拍戰機 新北男下場曝光 16:452023/08/09 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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