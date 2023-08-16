英鎊匯價16日盤中曾觸及兌1.2768美元高點，最後收漲0.3％，來到兌1.2741美元，寫下8月4日來最大單日漲幅。

英國國家統計局（ONS）16日公布，英國7月CPI年增6.8％，觸及去年2月以來新低。相較6月的7.9％年增幅大幅滑降，也低於接受《華爾街日報》調查經濟師所估的6.9％。

英國財政部官員說，這是自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，英國通膨率首見跌到7％之下。

但排除食品與能源項目不計的核心CPI，7月年增6.9％與6月持平，高出《路透》調查預期的6.8％年增率。尤其薪資帶動的服務業通膨率，由6月的7.2％升至7.4％，超出英國央行預估。

通膨仍居七大工業國之冠的英國，上月整體通膨率驟降，歸功於能源價格下滑。ONS指出，天然氣與電價走跌是7月通膨降溫最大主因，同時食品漲勢也放緩。

不過核心通膨及消費者服務價格依然居高不下，加上英國第二季基本薪資年增幅達7.8％創新高，可能說服英國央行在9月政策會議繼續升息。

英央8月初決議連續14度升息，將基準利率調高1碼至5.25％，來到2008年2月新高。

調研機構凱投宏觀經濟學家葛雷戈瑞（Ruth Gregory）表示，「由於薪資增幅及服務業通膨都比英國央行預期還強，顯然英央在抗通膨上還要加把勁。」

分析師指出，鑑於通膨仍遠超過央行設立的2％目標，預料英央即便冒著傷害經濟成長的風險，也要維持升息政策。

北歐銀行（Nordea）首席分析師克里史坦森（Niels Christensen）說，核心通膨與服務業通膨過高之下，意味英央9月還將有升息動作。