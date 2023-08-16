烏克蘭最大的安全保障，是加入北大西洋公約組織，幾乎可說是「夢寐以求」。那麼為了加入北約，可不可以先放棄俄國佔領區呢? 這是一位北約高級官員的提議，立即遭到烏克蘭方面的駁斥。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，挪威VG新聞報導，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)的幕僚長傑森 (Stian Jenssen) 在一場會議中表示：「我提一個解決方案，就是烏克蘭放棄俄佔領土，然後獲得北約成員資格。」

傑森說，這不是他一個人的意見，還有一些人也這樣認為。「當然，這必須由烏克蘭自己決定，他們來選擇談判的時間與條件。」

意識到自己講的話會引起爭議，他說：「 我並不是說一定要這樣，但也許是一個可行的解決方案。」

新聞刊出後，烏克蘭高層立即反駁。總統顧問波德利亞克(Mykhalio Podlyak)在推特上駁斥了這一建議。他說：「用領土換取北約保護傘？這太荒謬了！這意味著專制擊敗民主，侵略獲得肯定，簡直鼓勵國家犯罪，鼓勵破壞國際法，並將戰爭傳遞給後代。」

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2023

傑森發表自己的建議後，北約發言人向烏克蘭保證，北約援助烏克蘭政策沒有改變。

「正如7月北約維爾紐斯峰會上重申的，我們完全支持烏克蘭的主權和領土完整。只要有必要，我們北約會繼續支持烏克蘭。」

除了基輔不可能同意這種條件之外，以土地換取入盟資格，在技術上也不太可能實行。根據北約條文，國家必須在無領土爭議與戰爭衝突的前題下，才能加入北約。

儘管如此，北約官員提出這樣的建議，可能是一種暗示。北約戰略官員認為，今年的反攻作戰可能就只有如此了，或許要等明年再發動春季攻勢，但效果如何，誰也無法預測。