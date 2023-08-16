中國大陸商務部網站16日晚間發布「答記者問」消息，世界貿易組織（WTO）公布了美訴中方針對美鋼鋁232關稅措施的反制措施世貿爭端案專家組報告，大陸商務部回應，中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施，與其他世貿成員相向而行，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

有媒體提問：我們注意到，近日，世貿組織公布了美訴中方針對美鋼鋁232關稅措施的反制措施世貿爭端案專家組報告。請問中方對此有何評論？

大陸商務部答：中方注意到相關報告，正在對專家組報告內容進行研究，並將按照世貿組織規則做好本案後續工作。

發言人強調，本案問題的根源在於美方的單邊主義和保護主義行徑。中方依法採取反制措施，是維護自身合法權益的正當之舉。

2018年3月起，美方泛化國家安全，對包括中方在內的多個世貿成員對美出口的鋼鋁產品加徵關稅。該措施引發廣泛不滿，中方和其他多個成員將美訴諸世貿組織爭端解決機制。2022年12月，美措施已被世貿組織裁決違反世貿規則。然而，美方一意孤行，阻撓專家組裁決生效，逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施。

中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施，與其他世貿成員相向而行，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。