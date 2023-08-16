瑞士信貸（Credit Suisse）與瑞銀（UBS）15日公布的2023年《全球財富報告》顯示，去年全球財富減少2.4％，降至454.4兆美元，主要受到投資資產跌價拖累。每位成年人平均財富下滑3.6％，降至84,718美元。

報告顯示，全球百萬（美元）富豪人數減少350萬人，總計5,940萬人。全球1％富人的財富比重由45.6％下降至44.5％，主因是去年股市和債市崩跌，造成富人財富嚴重縮水。至於較能衡量個人財富的全球人均財富中位數，去年增加3％至9,167美元。

瑞信與瑞銀指出，全球財富是計入金融資產與房地產等非金融資產，再減去負債。全球財富受到價格變化、貨幣波動、通膨和利率影響。

美元升值與通膨雖影響去年的財富變化，但去年全球股市與債市下挫6.8％，總計損失19兆美元，對全球財富帶來最大的衝擊，特別是對富裕國家。

受影響最嚴重的是北美與歐洲，總計流失10.9兆美元。以國家來看，擁有最多超級富豪的美國，去年財富流失金額也高居全球之冠，其次是日本、大陸、加拿大和澳洲。

美國人的金融資產整體下滑9.1％，主要因為股票和共同基金重挫20.5％。不過房地產上漲則略抵銷股市的虧損，房地產升值讓非金融資產增加12.7％。加拿大人去年的金融資產與非金融資產雙雙萎縮，分別下滑6.5％和10.4％。

瑞信與瑞銀估算，資產在5,000萬美元以上的超級富豪人數減少22,490人，降至243,062人。不過預期全球超級富豪人數將逐漸增加，2027年前將達37.2萬人。

報告預測，未來五年全球財富將增加38％，總額將達629兆美元，主要受到中等收入國家推動。