今年預計生產的8,630萬支iPhone 15中，Pro和Pro Max系列的高階機種占65％，低階的基本款iPhone 15 和iPhone 15 Plus占35％。

iPhone 15系列手機第四季的產量將大幅高於第三季。蘋果預計在第三季生產840萬支iPhone 15 Pro，第四季再將產量提升將近一倍，至1,580萬支。Pro Max第三季產量預期達660萬支，第四季將激增至2,520萬支，將近是第三季產量的4倍。

按機種來看，今年iPhone 15 Pro總計生產2,420萬支，占整體的28％，Pro Max總產量達3,180萬支，比重占37％。基本款iPhone 15今年預計生產2,180萬支，占總產量的四分之一，iPhone 15 Plus預計生產850萬支，僅占總產量的10％。

iPhone 15的訂單由4家代工廠分食，其中鴻海旗下富士康將生產5,010萬支iPhone 15，拿下58％的訂單，其次為立訊精密的2,430萬支，獲得近三成（28％）訂單，和碩預計生產1,130萬支，比重為13％，緯創將生產60萬支，占整體的1％。印度塔塔集團（Tata）已收購緯創在當地的iPhone組裝廠。

據悉，截至7月底，蘋果計劃今年底前生產8,630萬支iPhone 15，較6月的預測增加160萬支，預計生產9,560萬支iPhone 14，較6月的預測增加180萬支，至於2021年的iPhone 13，產量預計減少20萬支，今年總計增產320萬支iPhone。

外媒指出，蘋果數家零件供應商正面臨iPhone 15 Pro Max生產中斷，故蘋果先將重心放在生產Pro機種，再逐步增加Pro Max的產量。

外傳蘋果可能在9月12日舉行秋季新品發表會，屆時將發表最新一代iPhone 15，將是三年來最大幅度的更新，其中Pro機種將搭載更新版的3奈米A16處理器。