北投是台灣北部聞名國際的「溫泉之鄉」，周遭的老日式房舍、文化遺址和一些充滿在地情懷的場所，值得一遊。(老爺酒店集團提供)

北投「中心新村」是台北市少數僅存規模完整的眷村，更是全台唯一的溫泉軍醫眷村。(陳韻萍攝)

「中心新村」是全台唯一的溫泉軍醫眷村，舊時的看診間被完整保存和重現。(陳韻萍攝)

沒有濾鏡美化，「中心新村」好像被女巫施展了魔法，時光在這裡凝結靜止。(陳韻萍攝)

「拾米屋」鄰近老北投市場，綠意盎然的庭園和斑駁鏽蝕的鐵柵門帶出歷史感。(陳韻萍攝)

在日據時代的穀倉裡賣咖啡和甜點，強烈歷史感的空間飄散著陣陣咖啡香，奇妙融合出另一番新舊交融的風情。(陳韻萍攝)

參加北投老爺式行旅的旅人，可獨家免費兌換莊園級的冷萃咖啡和70％的巧克力。(陳韻萍攝)

獲獎巧克力的好滋味不只本地人愛，還吸引港、日、泰、韓的旅客跨海嘗鮮。(陳韻萍攝)

「山峸二手書店」選址在屋齡80年的紅磚屋，門口擺滿了同樣很有歷史感的書籍和二手DVD，像極了電影中會引人進入時光隧道的那種魔法書店。(陳韻萍攝)

琳瑯滿目的滿室書籍和二手DVD，喜愛閱讀的朋友絕對可以在這裡挖到寶。(陳韻萍攝)

二樓小閣樓是漫畫和黑膠專區，置身於此，有種與外界隔絕的錯覺，好似來到另一個平行時空。(陳韻萍攝)

藏身在書店盡頭的是一間一周只營業2到3天的小酒吧，氛圍復古迷人。(陳韻萍攝)

老爺集團新推的城市旅遊以深度探訪為主，提供民眾一些新的旅程和方式，希望拉抬國旅市場。(老爺酒店集團提供)

歷經3年疫情，今年是國旅開放的第一年，為刺激疫後的國旅市場，老爺酒店集團挾其在台北中南東擁有10家酒店據點的優勢，推出結合美食、文化走讀與歷史巡禮的「老爺式行旅」企劃。今年特別以「城市逆行」為題，攜手金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒、台南全美戲院第三代吳堉田等8位在地知名人士，以引路人的角色，帶領旅客「身」入台灣各地，體驗兼具深度人文與趣味感動的私房遊程。

北投是台灣北部聞名國際的「溫泉之鄉」，然而除了溫泉和美食，「周遭的老日式房舍、文化遺址和一些充滿在地情懷的場所，也值得一遊。」北投達人和文史插畫工作者楊燁如是說。

北投舊時因當地終年不斷的氤氳硫磺溫泉熱氣，好像被施法而瀰漫陣陣白煙的樣子，使當地原住民畏懼，認為此處有女巫居住，被稱為「女巫的故鄉」。跟著北投老爺酒店規劃的「城市逆行計劃」，記者「身」入北投，用有別以往的視角重新認識這個不一樣的溫泉鄉。

北投好好遊 全台唯一溫泉眷村

從鄰近北投老爺酒店的「中心新村」開始這一趟旅行的起點，步行至「中心新村」，我好像墮入時光隧道，來到一個既陌生又熟悉的遙遠年代。北投「中心新村」是台北市少數僅存規模完整的眷村，更是全台唯一的溫泉軍醫眷村，不同時期的眷村建築類型和生活型態，被完整保存和重現。眷村生活型態和建築，揉合北投特有的歷史脈絡和溫泉文化、生活記憶，「中心新村」成為北投重要的歷史現場。

透過導覽仔細說明，我開始想像和拼湊這個已經無人居住的眷村聚落往昔的生活面貌，看著久遠年代的一景一物，感受著「中心新村」的前世今生，這些在戲劇作品中才會出現的場景和用具，如今卻真實出現在我眼前，沒有濾鏡美化。「中心新村」好像被女巫施展了魔法，時光在這裡凝結靜止，斑駁的建物和規模不小的聚落見證著北投的曾經，串連著北投的現在，也影響著它的未來。

我離開「中心新村」，回到大馬路，時光仿佛從靜止的狀態再度流動。

北投好好吃 古老米倉嘗甜點咖啡

老北投舊市街日據時代的米倉旁，一處綠意盎然的庭園和斑駁鏽蝕的鐵柵門，乍看以為尋常百姓家，焦糖色的招牌寫著「拾米屋」，才知曉這是一家咖啡店。在日據時代的穀倉裡賣咖啡和甜點，強烈歷史感的空間飄散著陣陣咖啡香，老建築和咖啡、甜點等現代產物，看似矛盾衝突，竟奇妙融合出另一番新舊交融的風情，這裡稱不上是網美咖啡廳，卻存在一種和諧迷人的獨特氛圍。

2012年開幕的「拾米屋」，以撿拾稻米，代表對土地的珍惜為命名。創辦人之一的蘇怡帆（Yvonne）畢業於台大建築城鄉所，她令人稱羨的學歷極大可能帶領她走向光明坦途的未來，卻因為接觸到一生難忘的美味巧克力，而決定轉行賣巧克力。

「拾米屋」提供自家慢火烘焙的咖啡、使用有看農產和放牧雞蛋所製作的甜點及巧克力，店內精美又可口的巧克力分別在2018和2019年拿下「世界巧克力大賽」(簡稱ICA)的銀獎與金獎，獲獎巧克力的好滋味不只本地人愛，還吸引港、日、泰、韓的旅客跨海嘗鮮，特地到此品嘗得獎巧克力的美味，甚至還把得到世界大賽認證的冠軍巧克力當作伴手禮致贈親友。

參加北投老爺式行旅的旅人，可獨家免費兌換莊園級的冷萃咖啡和70％的巧克力，在一甲子歷史的米倉品味悠閒又甜蜜的午茶「拾」光。我坐在挑高寬敞又明亮的米倉內，細細感受著微苦回甘的巧克力和香醇咖啡，巧克力和咖啡好似魔法師，在舌尖反覆的苦甜交織中，我的心情瞬間被療癒。

北投好好看 等待都更二手書店

跟著google map，我來到尋常巷弄裡的一間復古紅磚屋，老實說如果不是有人帶路或介紹，一般觀光客根本不會來到這裡。「山峸二手書店」與周遭現代感十足的建物相比，這幢屋齡80年的紅磚屋顯得特別吸睛，加上門口擺滿了同樣很有歷史感的書籍和二手DVD，像極了電影中會引人進入時光隧道的那種魔法書店。

一進屋，我被鋪天蓋地的各種二手書嚇到，藏書之多令人眼花撩亂，有種不思議的真切感，各種主題的書籍交錯排列，還被用來承載書籍，饒富趣味。這裡就像一間有機書店，空間的模樣會隨時間推移持續變動，不斷長出屬於自己的獨特模樣。琳瑯滿目的滿室書籍，還有二手DVD，喜愛閱讀的朋友絕對可以在這裡挖到寶。

書店老闆王政中畢業於台北藝術大學劇場設計學系，所以整間二手書店瀰漫著濃濃的電影場景氣息，喜愛閱讀的他，因緣際會把這幢等待都更的老宅變成滿室書籍飄香的書店。此外，「山峸二手書店」不只是書店，書店的後方是一處展演空間，時而是小劇場，時而是藝廊，有時又變身為市集或講座空間；二樓小閣樓則是漫畫和黑膠專區，真的好像來到電影場景。置身於此，有種與外界隔絕的錯覺，好似來到另一個平行時空。

北投好好喝 隱身書店祕境酒吧

書店的另一個「飲」藏版亮點，要一直一直走，跟著書店老闆穿過長長又被書堆疊的密密麻麻的屋子，似是在一個未知的空間中探險，心情期待又興奮。來到書店的盡頭，被眼前柳暗花明又一村的世界驚喜到，藏身在書店盡頭的是一間一周只營業2到3天的小酒吧，小小的酒吧座位不多，低調地隱身在二手書店裡，帶著復古又迷人的氛圍，真的有種如夢似幻的感覺。剎那間，我以為我真的穿越了，來到王家衛電影中那種帶著濃厚懷舊復古情懷的酒吧。

這間酒吧是老闆用車庫改建的，酒吧裡的酒杯等物件原本只是因應劇場需要而打造的大量道具，戲演完後，竟也「假戲真作」的變成真的酒吧了。調酒師則是劇場的工作人員輪流擔任，大家業餘時學習專業調酒，不定期在酒吧兼職賺外快，也提供來書店買書的人和當地居民一處可以休憩的場域。這間隱身在二手書店的祕境酒吧，讓飽受壓力摧殘的上班族得以在此喘息，「書」壓解憂。

「老爺式行旅」企劃去年推出迄今，以認識深度與廣度不同面向的台灣為訴求，受到旅人喜愛。老爺酒店集團執行長沈方正表示：「回顧三年疫情帶來的不確定性及惶恐，社會大眾仍以無懼且充滿活力的態度面對，這種不向現實妥協、勇於創新的精神，就像另類的叛逆精神。」2023年適逢國境開放首年，「老爺式行旅」將主題命名為「城市逆行計劃」，以叛逆的角度出發，攜手8名引路名人，透過他們的城市生活經驗與故事，共同策劃8條獨家遊城路線，提供旅客不一樣的旅遊體驗。

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