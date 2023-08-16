美國夏威夷州毛伊島遭受了嚴重野火災情，然而遊客在熱帶海灘的畫面與搜救團隊在建築廢墟和水域中搜索逾一個世紀以來美國最致命野火的受害者，這種不協調的情景，令一些當地居民感到憤怒。《水行俠》夏威夷男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）更在社群網路上表示：「我們的社區需要時間來療傷、哀悼和恢復。」

據《路透社》16日報導，他們在社交媒體上宣洩不滿，發布遊客享受度假活動（如浮潛）的影片，而同時觀光重鎮哈海納（Lahaina）的死亡人數已超過100人，而且每天都在增加。《水行俠》傑森摩莫亞（Jason Momoa）在Instagram上表示：「我們的社區需要時間來療傷、哀悼和恢復」並敦促遊客取消他們的行程。

Share this as much as you can. There are some powerful people don’t want #Maui to get the right attention. Please help the people of Maui. #MauiFire #MauiFires 2/2 pic.twitter.com/MofGXTRMsc — Abigaël de Vries (@Leagiba) August 14, 2023

地方當局和企業仍然歡迎逐漸增加的遊客數量，表示可這已減輕災情對於毛伊島經濟的打擊，因為毛伊島80%的收益來自於觀光產業。毛伊島正要從大火中進行漫長而痛苦的復原，政府也正努力在安排災民對於住房和資源，以及地方財政健康之間取得平衡。

夏威夷州長格林（Josh Green）表示：「我們所有人都需要生存，我們不能承擔失去工作或孩子未來的風險。當你限制對一個地區的旅行時，實際上對當地居民造成的影響比其他任何人都大，很多方面都是如此。」

夏威夷旅遊局正呼籲遊客避免前往受大火影響的茂宜島西部，以便將資源用於幫助當地居民進行恢復。旅遊局發言人吉森（Ilihia Gionson）表示：「受影響的災民中，許多人可能都受雇於旅遊業，失去了家人，失去了家園。」

毛伊島西部的酒店暫停了接受預訂。根據旅遊局的說法，許多酒店正在為自己的員工提供住宿，並準備為參與災難恢復工作的撤離人員和急救人員提供住所。旅遊局敦促前往未受火災影響的毛伊島地區的遊客，聯絡他們的住宿地點，確保他們仍然能夠入住。

毛伊郡郡長畢森（Richard Bissen）在與州長一同召開的週末新聞發佈會上表示。「毛伊島並未封鎖。我們許多居民靠旅遊業維生。」