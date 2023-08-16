民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，賴品妤被批反核立場是捍衛家族財路，是「雲豹小公主」，引發議論。賴品妤16日被問到賴勁麟在蔡政府推動綠能政策下掛名18家綠能公司負責人，與台電到底有無利益輸送？她反批這話題是冷飯熱炒，不過當記者繼續追問時，賴品妤轉身就走，跑給媒體追。媒體人單厚之表示，國民黨總統參選人侯友宜要感謝賴品妤，本來打核電沒打起來，是賴品妤炒這題目，才打起來。

單厚之18日在政論節目《新聞大白話》中表示，侯友宜要感謝賴品妤，本來打核電，沒有打起來，是賴品妤炒這題目，才打起來。賴品妤去炒這個東西，真的幫到侯友宜，侯友宜原本找不到題目打，而這個題目看起來中了，如今民眾黨總統參選人柯文哲也開始跟著打。

針對有人把賴勁麟和台積電創辦人張忠謀同樣持股不到1%拿來比較，單厚之指出，台積電創辦人張忠謀不是現在才1%的持股，他原本股份很多，是外資一直買一直買，才變成1%的。

單厚之認為，賴勁麟當然是門神，為什麼要成立18家公司，18家公司就不是正派的作法，外資做風電的，會這樣玩嗎？為什麼他需要這麼多塊招牌，那並不是正常的作法。