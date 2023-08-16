周三（16日）美股早盤表現疲軟，三大指數漲跌互見。投資人靜待稍晚將公布的美國聯準會（Fed）7月會議紀錄，希望從中解讀Fed的升息周期何時畫下句點。

截至台北時間16日晚間10點50分，道瓊工業指數上漲87.18點（或0.25%），暫報35033.57點；那斯達克指數下跌24.04點（或0.18%），暫報13607.01點；標普500指數上漲3.55點（或0.08%），暫報4444.41點；費城半導體指數下跌22.24點（或0.63%），暫報3531.72點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果微漲0.34%、微軟漲0.69%，谷歌母公司Alphabet小跌0.08%、亞馬遜跌0.68%、臉書母公司Meta跌0.73%。AI晶片大廠也是漲跌不一，輝達小漲0.51%，但超微跌近3%。台積電ADR漲近1%，聯電ADR跌近2%。

Fed將於台灣時間17日（周四）凌晨2點公布7月政策會議紀錄，市場普遍預期多數決策官員態度將持續相對強硬，僅少數偏向維持利率穩定。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）15日受訪時直言，要說升息已經結束還為時尚早，「我還沒有準備好說我們已經完成了」。