日本靜岡縣今天清晨起局部地區下大雨，導致東海道新幹線誤點約5個半小時，直到下午2時（台灣時間1時）過後才恢復通車。截至今晚10時，約有30萬5000名乘客行程受影響。

受到7號颱風蘭恩及伴隨而來的線狀降水帶（線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）雨勢的影響，東海道新幹線15日採取全線停駛的措施。

日本放送協會（NHK）報導，原本預定今天正常行駛，但因靜岡縣內持續降雨的影響，東京車站與博多車站之間全線北上南下列車暫時停駛，到下午2時過後全線恢復通車，但最長誤點逾5小時半的情況持續。

東海道新幹線與山陽新幹線班次大亂，在新大阪車站等多處車站直到晚上仍擠滿許多等待搭車的乘客。

JR東海公司表示，截至今天晚上10時，新幹線逾185班列車停駛，約有30萬5000名乘客行程受到影響。估計明天從第一班車起可正常行駛，但也有可能因為車輛調度的情形而導致誤點或停駛。

JR東海公司表示，東海道新幹線今天約誤點逾5小時，受此影響，原訂今晚7時半從東京出發（南下的nozomi459號列車）、新大阪出發（北上nozomi52號）列車成了今天的末班車。

原訂今天傍晚5時以後從東京以及新大阪出發的列車全改為自由席。

東海道新幹線的列車今天嚴重誤點，原本正常情況下的末班車可能要延至明天凌晨3時以後才能出發。

日本交通新聞電子報（TrafficNewsJp）報導，JR鐵道公司鑑於今天在三島站和靜岡站之間因雨量計測到降雨量達管制標準，因此決定雙向列車停駛。東海道新幹線全線今天從清晨到下午2時過後才恢復通車。

東海道新幹線在沿線等設置雨量計，如果降雨量達到管制標準，列車就需降速行駛或暫時停駛。判斷的指標有4個，主要是時雨量，管制值是降雨量達60毫米，今天上午8時42分，時雨量達80毫米。

相較於其他的新幹線，東海道新幹線較易受大雨影響，主要是在建新幹線鐵路時，堆土鋪設的區間占全體的約半數，大量雨量滲透導致地基鬆動、鐵路沿線土石流入的風險大。在此情況下，如果新幹線列車行駛，將對鬆動的地基造成衝擊，危險性增高。