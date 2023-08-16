年輕的時候養成良好運動習慣，不僅能保持活力，還能存老本。瑞典一項長達30多年逾百萬人的大型研究發現，男人在20出頭的年紀多多從事強健心肺功能的運動、保持身體健康，進入中老年之後罹患9種癌症的風險明顯較低，降幅最大是肺癌，罹病機率大減逾40%。

英國《每日郵報》16日報導，瑞典哥特堡大學（University of Gothenburg）研究團隊觀察100多萬名16至25歲男子的健康狀況，追蹤長達30多年。這些年輕男子在入伍時接受整套健康檢測，包括騎單車，研究人員把心肺耐力測試結果分為低、中、高3類別。結果發現，年輕時心肺耐力好的男人，到了50多歲以後，腸、腎、肝、胰、肺等9種器官或部位在老年罹癌風險均見降低。

心肺耐力（cardiorespiratory fitness）是指從事有氧運動的能耐，例如長時間跑步、騎單車、游泳，爬樓梯也算在內。

這100多萬人在接受追蹤期間，7%罹患癌症。相較於年輕時心肺耐力較差者，心肺耐力好的人出現特定癌症的機率比較低。肺癌風險降幅最可觀，減少了42%；肝癌、食道癌緊追在後。胃癌風險降低21%，腎癌降了20%，頭頸癌降19%。腸癌風險降低18%，胰臟癌風險減少12%，直腸癌風險降5%。

不過，年輕時心肺耐力較佳的人，老後罹患前列腺癌的風險小增7%，皮膚癌風險大增31%，研究團隊認為，前列腺篩檢率、運動時接受陽光曝曬可以解釋這2種癌症風險增加的可能原因。

研究報告指，在特定18種癌症之中，心肺耐力好的年輕人，年紀大了以後罹患其中9種癌症的風險較低。這項研究成果也許可應用於訂定公衛政策，進一步強化鼓勵青少年提升心肺耐力。不過，這項研究並未取得追蹤期間的飲食、飲酒、吸菸、心肺耐力變化等數據。研究成果已發表於《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）。