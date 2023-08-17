近日，中國有一名13歲小孩被父親丟包在高速公路上，並揚言要與小孩斷絕關係。據了解，小孩是因貪玩與母親吵架，並對媽媽動手，導致其父親怒不可遏，經過收費員的協調後，男孩已經平安回到家，並也與家人和好了。

收費員開導小孩，希望他能好好反省。（圖／翻攝自 搜狐網）

8月6日晚間，有一台車子停靠在浙江省交通集團長安收費站外廣場，正當收費員疑惑時，有一個男孩朝著收費站跑去，車子則迅速掉頭離開。收費員上前關心，才了解，這名13歲小孩成績不好，當晚在家中玩耍時，母親因看不慣孩子貪玩不讀書，動手打了他，小孩也情緒失控動手反擊。

父親看見這一幕後怒不可遏，當即帶著小孩前往高速公路口丟棄，並稱要與他斷絕關係，「要讓他體驗生活的艱苦」。經過收費員開導後，孩子承諾回家會和媽媽道歉，並對自己的行為懊惱不已。而後父親也重返收費站接他回家，事件也算告一段落。

此事件引發網友討論，其中有人質疑這樣的教育是否合理，「父母什麽樣孩子就是什麽樣，孩子就是父母的影子」、「以後與父母間的隔閡很難消除」、「以暴制暴這是大人的問題」，但也有人持反面意見，「窩里橫的小孩，真沒辦法同情」、「支持父親的行為，小錯不改到了大就來不及了」、「反手就是一個讚」。

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