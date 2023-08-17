南港曾是工廠林立的「黑鄉」，隨著國家生技研究園區、南港轉運站等重要建設啟用，成為台北東區門戶的南港已蛻變為交通樞紐及新創產業發展重點區域。走訪其間，就能感受兼具科技、藝術與人文等全方位的發展活力，正源源不絕地湧現。

連結歷史與未來 N24台北方舟

由台電倉庫改建的「N24台北方舟⸺區塊鏈創新育成基地」，建物保留舊有的灰鏽、斑駁與混凝土結構，並以「方舟」船型為建築概念重新打造。戶外空間為MV拍攝、品牌展售會的熱門場域，亦舉辦如浪浪認養活動等主題市集；室內則提供新創技術團隊進駐，辦理如青年論壇、創業者交流等活動，推動產業人才、技術及業務等資源媒合。

一進入園區，左右斜拉出的階梯鋼構量體空間映入眼簾，搭配通透感十足的大片玻璃窗，清澈視覺無限延伸，夜間在照明的映照下，宛如發光的巨型方舟般，氣勢十足。室內空間以三層式天梯迴廊貫穿整座建築，其中階梯講堂、留白中庭等開放空間，可作為講座、媒體發表會等舉辦場域，不僅別樹一幟，更能啟發置身其中的人們創意與靈活性。

音樂的多重饗宴 臺北流行音樂中心

由表演廳、文化館及產業區所組成的臺北流行音樂中心，建築各具特色。表演廳的建築設計，發想自台灣山巒的高低起伏，外型醒目具現代感。文化館現以舉辦流行音樂相關展覽為主，巨大造型樓梯為其建築標誌，設計取自時光流淌於流行音樂發展史之意象。產業區則結合展演空間及育成空間，外型如發光寶石般，如同每個幾經打磨、雕琢的創作者，將於未來在市場上發光、發熱。

臺北流行音樂中心不僅是展演活動場域，來此還可至戶外廣場逛主題市集，或至產業區看風格店鋪，如珍藏數萬張黑膠唱片的「大韜黑膠耳機專賣北流店」，店內展售的黑膠唱片類型囊括古典、爵士、POP等，是音樂愛好者的挖寶勝地。肚子餓了，則可至結合Live演出與精釀啤酒的「北流卡夫卡」及其他類型的餐飲店家，享受多元的飲食體驗。

臺北流行音樂中心由產業區（前）、文化館（後）及表演廳（右）組成，各具特色（圖／臺北流行音樂中心）

繼往開來 瓶蓋工廠台北製造所

瓶蓋工廠台北製造所園區內六棟廠房皆是歷史建築，修繕時保留了日本昭和時代的建築特色，如倉庫的檜木屋頂、挑高的廠房與天窗；而增設建築結合瓶蓋裝飾的鋼構牆面不僅醒目，也象徵著此處過往的歷史。

此處曾為酒類瓶蓋、軟木栓的生產工廠，如今過往場景中的「製造」精神轉化為「手創」。園區內設置不同的主題館，透過互動式體驗、職人分享、手作課程、市集展覽等形式，將歷史場景打造成開放式學習場域，來到這裡，文青情調輕鬆創造。

瓶蓋工廠台北製造所的鋼構主牆面，以裝飾巨大的瓶蓋突顯此處的歷史。（攝影／鄒保祥）

好吃好玩也好拍 CITYLINK南港店

CITYLINK」南港店位於三鐵共構的南港站，交通十分便利。商場內不僅可品嘗各式美食，如越式半生熟牛肉河粉、以玩具新幹線列車送餐的創意迴轉壽司等，也引進各式生活用品、美容美體、兒童親子等專櫃，此外電影院設有25間影廳，為全台廳數最多的電影院。

除了用餐、購物，A、B棟間的一樓穿堂，還不定期設置主題裝置藝術，成為美拍的踩點地，而「TSUTAYA BOOKSTORE」南港店的挑高書牆及兒童讀書區，更是遊客必訪的打卡熱點。無論是休閒逛街、全家出遊或親友相聚，都能在此獲得大大的滿足。

TSUTAYA BOOKSTORE南港店的挑高書牆為空間帶進引人入勝的閱讀氛圍。（攝影／鄒保祥）

準備出發｜大FUN創藝玩轉南港

N24台北方舟➡臺北流行音樂中心➡瓶蓋工廠台北製造所➡CITYLINK南港店

INFO

N24台北方舟

地址：台北市南港區市民大道七段100號

電話：02-2651-6162

時間：09:30-18:30（週六、週日公休）

臺北流行音樂中心

地址：台北市南港區市民大道八段99號

電話：02-2788-6620

時間：10:00-18:00（週一公休）

瓶蓋工廠台北製造所

地址：台北市南港區南港路二段13號

電話：02-2785-9900

時間：10:00-18:00

CITYLINK南港店

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號

電話：02-2652-9000

時間：11:00-21:30（週五、週六11:00-22:00）

本文作者：韋森

(本文摘自《台北畫刊8月號667期》)