越南電動車製造商VinFast Auto在美國上市第一天股價翻漲超過270%，公司是值飆到860億美元，超越福特、通用及賓士等汽車大廠，引起市場關注，銷售泡麵起家的創辦人兼董事長潘日旺（Pham Nhat Vuong）的個人身價一夕暴增390億美元，以443億美元穩居越南首富地位。

綜合外媒報導，VinFast通過與特殊目的收購公司合併，順利在那斯達克上市，潘日旺喊話與業界巨頭特斯拉競爭，VinFast也斥資40億美元在美國建設一座車廠，2021年推出的電動車VF e34是越南第一款國產電動車，預計今年銷售量落在4.5萬至5萬輛之間。

潘日旺發跡過程相當驚奇，90年代拿著全額獎學金赴俄羅斯聯邦地質探勘大學留學，隨後與妻子搬到烏克蘭，從小餐館開始，借錢成立食品公司，進而創立當地最大的泡麵品牌米維娜（MIVINA）米維娜成功後潘日旺將該品牌賣給雀巢，獲得鉅額資金拓展事業版圖。

Vingroup於2010年成立，事業遍及保健業、房地產、度假村、學校及購物中心等，並於2017年成立VinFast花了兩年打造出越南第一輛國產電動車，完成跨領域造車的美夢。