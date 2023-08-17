英國國民保健署（NHS）2022年心臟病宣導影片，呼籲大眾別輕忽任何症狀。2023年的影片將在本週推出。

心臟病主要以老年人為高風險對象，但近年來受到飲食、壓力和生活習慣的影響，年輕族群也有患病增加趨勢。好在這並非不治之症，英國政府最近公布一項數據，有7成心臟病患者在病發就醫後得以痊癒，而若是及早發現、治療，存活率更高達9成。

而為了幫助民眾做出正確判斷，英國國民保健署（NHS）也特此公布了10項心臟病發作的主要徵狀，除了常見的心絞痛、左肢或左半身麻痺、呼吸困難之外，也包括一些容易忽略、誤認的跡象：

1、冒汗；2、感覺不適；3、心跳太快；4、心跳太慢或難以察覺；5、膝蓋、手掌和嘴唇刺痛發紫；6、感到噁心甚至咳血；7、昏迷。

NHS根據曾經心臟病發的患者做了一項調查，顯示70%病患意識到胸痛是病發症狀，但知道「冒汗」也是徵兆的卻只有41%，認為「頭暈或感覺不適」是徵兆的更只有27%。

NHS心臟病臨床主任林克（Nick Linker）提醒民眾，任何突如其來的徵兆都有可能是救命指標，因為心臟病發作時，每一刻都會增加心肌損傷程度，而且幾乎所有的損害都發生在病發後幾小時內，因此只要出現「胸悶、胸緊、冒汗、噁心或不舒服」的症狀，務必盡快撥打急救電話，就有最高的機率可以完全康復。