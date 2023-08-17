女星伊能靜出道超過36年，今年55歲的她臉蛋和身材保養得很好，至今依舊凍齡甚至在粉絲心裡不輸當年。伊能靜最近在分享「內衣的正確選擇」祕訣時，意外提起兒時不開心記憶，早發育的她還沒開始穿內衣，竟被鄰居批「好難看」，讓她有了內衣是遮羞布、羞恥更是指自己胸部的觀念；伊能靜直到為人母後，才體悟這思想大錯特錯。

昨（16）日伊能靜在微博發長文，分析內衣的正確選擇有多重要，在講內衣選擇祕訣前，她娓娓道來兒時發育的痛苦記憶；原來伊能靜小時候發育得早，家人還沒給她買內衣穿，就遭到鄰居跑來批評，叫家人趕快買內衣給自己穿，「還不趕快給她買一件內衣，哎呦都發育了，還不穿好難看啊」

在聽完鄰居的話，讓還是小朋友的伊能靜萌生內衣就是遮羞布的想法，而慢慢隆起的胸部就是羞恥的意思；到了高中時期，女生們會去笑話平胸的女生，還有男生會不喜歡的說法，讓她知道「原來胸部是可以取悅男性的」；這些想法直到伊能靜的女兒長大了，她才發現這些思想大錯特錯，也明白內衣存在的意義。

伊能靜表示內衣是為了讓胸部維持形狀、健康，但穿不穿內衣其實是女性的自由，她也分享自己選內衣的5大祕訣，像是要選包覆感強的罩杯、要清楚自己的尺寸選擇適合的款式、符合人體工學很重要、要有支撐點才不會壓到淋巴和內衣帶的位置正確能托高胸部等。

最後伊能靜認為當媽媽的人要給女兒樹立正確觀念，「身體是美好的」，相信自己是最好的，不用別人定義你自己；胸部只是身體的一部分，是珍貴的寶藏，無需在意他人眼光。